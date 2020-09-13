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Espreso.tvОбществоЯ сама познакомила дедушку с Ермаком: внучка Фокина рассказала, как он попал в ТКГ по Донбассу

Я сама познакомила дедушку с Ермаком: внучка Фокина рассказала, как он попал в ТКГ по Донбассу


фото: Укрінформ
Внучка Витольда Фокина заявила, что она лично познакомила его с главой Офиса президента Андреем Ермаком, который включил экс-премьера в состав ТКГ по Донбассу

Об этом Мария Фокина рассказала в программе "Светская жизнь", сообщает УНИАН .

По ее словам, Витольд Фокин получил должность первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по переговорам по урегулированию ситуации на Донбассе, благодаря тому, что она познакомила его с Андреем Ермаком.

"Я сама лично познакомила моего дедушку с Андреем Ермаком. Это мой друг. И это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим. Он не знал, что Андрей Ермак - это мой хороший друг детства. И Андрюше тоже требовалась помощь - помочь в ситуации ", - сказала Фокина.

По ее словам, Фокин и Ермак нашли общий язык относительно того, как закончить войну на Донбассе.

"У дедушки всегда были амбиции. Он - серый кардинал. Он всегда за камерой, он не любит интервью, не любит прессу. Но они нашли общий язык с Андреем - как они могут закончить эту войну", - сказала Фокина.

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