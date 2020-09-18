Дело Гандзюк: суд отложил рассмотрение уголовного производства до 25 сентября
18 сентября, 2020, 18:46
Суд отложил до 25 сентября рассмотрение уголовного производства в отношении организации убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк
Об этом заявила председательствующая судья, передает Укринформ.
Днепровский районный суд Киева отложил рассмотрение производства по организации убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк.
"Следующую дату определим - 25 сентября на 12:00", - отметила судья.
- Прокуратура просит приговорить председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и экс-помощника депутата этого совета Алексея Левина до 12 лет лишения свободы за убийство Катерины Гандзюк.
- 16 сентября Приморском районном суде Одессы состоялось заседание, обвиняемый в организации нападения на Гандзюк Игорь Павловский пошел на соглашение о признании вины.
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