3 млрд грн недополученных акцизов: Гончаренко обратился к Венедиктовой из-за прошлогодней поправки нардепа Юрченко

18 сентября, 2020, 17:21

Нардеп от фракции "ЕС" Алексей Гончаренко принес в Офис генпрокурора депутатское обращение с просьбой исследовать внесение депутатом Александром Юрченко "табачных" поправок к законопроекту о едином счете к уплате налогов

Об этом нардеп Алексей Гончаренко рассказал в комментарии журналистам, передает Еспресо.TV.

"Это абсолютно неодиночная история", - заявил нардеп, комментируя открытое Национальным антикоррупционным бюро дело на исключенного из фракции "Слуги народа" Александра Юрченко.

"Я пришел подать обращение от себя как народного депутата, что эта история такая не единственная. Что, например, в прошлом году в октябре господин Юрченко с господином Дубинским вдвоем регистрируют поправку к законопроекту о едином счете к уплате налогов. Это абсолютно технический законопроект, но перед вторым чтением регистрируется поправочка, которая переделяет собой полностью рынок табачных изделий Украины, которая говорит, какая часть прибыли должна идти производителю, а какая - в розницу. При этом в пользу розницы", - пояснил он.

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По словам Гончаренко, законодательная инициатива депутатов Александра Юрченко и Александра Дубинского была поддержана финансовым комитетом, где должность заместителя председателя занимает Иван Холодов.

"Это все (поправки к законопроекту - ред.) проводит через финансовый комитет заместитель председателя комитета Холодов, который по данным журналистов, имеет прямое отношение к торговле табачными изделиями в Киеве, то есть прямой лоббизм", - сказал он.

Надеп добавил, что в знак протеста против такой законодательной инициативы крупные международные табачные корпорации остановили производство, а Украина потеряла минимум 3 млрд грн от уплаты акцизов в госбюджет. В конце концов президент Владимир Зеленский ветировал этот закон.

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"Эта схема обкатана. Я принес соответствующие документы и буду просить, чтобы расследование по делу Юрченко не ограничилось эпизодом, которым занимались детективы НАБУ, а попытались исследовать гораздо шире круг", - отметил Гончаренко.

Отметим, из-за упомянутой поправки Юрченко-Дубинского British American Tobacco в ноябре 2019 года остановила производство сигарет на заводе в Прилуках, отозвала 25 млн предварительно заказанных акцизных марок на сумму более 505 млн грн. Japan Tobacco International отозвала около 16 млн акцизных марок на 350 млн грн. А Philip Morris Ukraine заявила о существенном сокращении производства сигарет уже в ноябре, что могло привести к сокращению на 32% платежей компании по табачному акцизу.

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