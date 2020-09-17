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Espreso.tvЭкономикаВ Нацбанке заявили, что будут требовать от коллекторов представляться и прекратить звонки непричастным к долгу

В Нацбанке заявили, что будут требовать от коллекторов представляться и прекратить звонки непричастным к долгу


фото: delo.ua
Национальный банк готовит определенные требования к коллекторам. В частности, представляться и не звонить лицам, причастным к долгу

Об этом рассказала Ольга Гурбич, директор департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений НБУ, в эфире программы "Эспрессо Кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".

"Будут налагаться определенные требования недопущения грубого общения. А также - звонки лицам, которые к долгу никакого отношения не имеют, они впервые слышат от коллектора, что лицо имеет какую-то задолженность - и эти лица могут быть даже не в родстве с самим должником" - сказала Гурбич.

По ее словам, коллекторов обяжут общаться корректно.

"Начиная с того, что просто представиться - это не только элемент вежливости, но также прозрачность деятельности самого коллектора", - отметила директор департамента НБУ.

  • Национальный банк получил 535 жалоб граждан на действия коллекторов в июле. Две главные проблемы, с которыми сталкиваются клиенты: коллекторы звонят должнику с угрозами. Также коллекторы контактируют с родственниками или соседями должника, не имеющими никакого отношения к кредиту.
  • В Украине заработала национальная платформа медиации жалоб потребителей "ФинСкарга". Любая жалоба, которая будет зарегистрирована на платформе, обязательно попадет в финансовое учреждение, которое взаимодействовало с потребителем.
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