В Нацбанке заявили, что будут требовать от коллекторов представляться и прекратить звонки непричастным к долгу

17 сентября, 2020, 11:53

Национальный банк готовит определенные требования к коллекторам. В частности, представляться и не звонить лицам, причастным к долгу

Об этом рассказала Ольга Гурбич, директор департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений НБУ, в эфире программы "Эспрессо Кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".

"Будут налагаться определенные требования недопущения грубого общения. А также - звонки лицам, которые к долгу никакого отношения не имеют, они впервые слышат от коллектора, что лицо имеет какую-то задолженность - и эти лица могут быть даже не в родстве с самим должником" - сказала Гурбич.

По ее словам, коллекторов обяжут общаться корректно.

"Начиная с того, что просто представиться - это не только элемент вежливости, но также прозрачность деятельности самого коллектора", - отметила директор департамента НБУ.