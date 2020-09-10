В Украине заработала национальная платформа медиации жалоб потребителей "ФинСкарга"

10 сентября, 2020, 08:13

Национальная платформа медиации жалоб потребителей "ФинСкарга" начала работать 8 сентября

Об этом сообщил Ростислав Дюк, глава правления Украинской ассоциации Финтех и инновационных компаний (UAFIC), в эфире программы о деньги с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".

"Вчера запустилась национальная платформа медиации жалоб потребителей на финансовый сектор "ФинСкарга". Это инициатива ассоциации Финтех и инновационных компаний, которую поддержало USAID (Агентство США по международному развитию) ", - сказал Дюк.

По его словам, платформа призвана решить проблемы, которые возникают, когда потребители финуслуг становятся обманутыми, попадаются на какие-то маркетинговые трюки, страдают от некорректных действий коллекторов и тому подобное.

"Раньше потребители не имели, куда пожаловаться; не знали, как это сделать. Теперь любая жалоба, которая будет зарегистрирована на платформе, обязательно попадет в финансовое учреждение, которое имело это взаимодействие с потребителем. Мы обеспечим надлежащее юридическое сопровождение жалоб, чтобы они не отвергались по какой форме или неправильном оформлению ", - пояснил председатель правления UAFIC.

Если потребитель даже с помощью посредничества не сможет достичь согласия с предоставляющим финуслуг - жалобу в юридической поддержки платформы передадут Нацбанку. Если и Нацбанк не отреагирует должным образом, то у потребителя останется возможность подать в суд на финансовое учреждение или бездействие НБУ, в этом платформа тоже окажет поддержку.

Дюк также назвал основные причины жалоб потребителей.

"Проблемы разные. Это некорректная реклама - человек не всегда понимает, какова реальная стоимость кредита и что он должен выплатить. Вторая проблема - и она сейчас становится насущнейшей - это действия коллекторских компаний, которые выходят за рамки не то, что за рамки законодательства; они выходят за рамки банального человеческого отношения и этики ", - отметил представитель платформы.