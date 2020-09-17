Ребров вывел "Ференцварош" в плей-офф Лиги чемпионов
17 сентября, 2020, 08:04
Венгерский "Ференцварош" под руководством украинского тренера Сергея Реброва вышел в плей-офф отбора Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В третьем квалификационном раунде ЛЧ "Ференцварош" в Будапеште победил "Динамо" из Загреба - 2: 1. За венгерский клуб весь матч отыграл Игорь Харатин. Еще один украинец - Александр Зубков - остался в запасе.
В плей-офф отбора команда Сергея Реброва встретится с норвежским "Мольде". Матчи состоятся 22-33 и 29-30 сентября.
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд
16 сентября
"Ференцварош" (Венгрия) - "Динамо" (Хорватия) 2: 1
Голы: Ловренчич, 2, Узун, 65 - Узун. 23 (авт.)
- 15 сентября в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило "АЗ Алкмар" со счетом 2: 0 .
- Соперником "Динамо" в плей-офф главного еврокубка станет бельгийский "Гент" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти