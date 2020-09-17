Ребров вывел "Ференцварош" в плей-офф Лиги чемпионов

17 сентября, 2020, 08:04

Венгерский "Ференцварош" под руководством украинского тренера Сергея Реброва вышел в плей-офф отбора Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В третьем квалификационном раунде ЛЧ "Ференцварош" в Будапеште победил "Динамо" из Загреба - 2: 1. За венгерский клуб весь матч отыграл Игорь Харатин. Еще один украинец - Александр Зубков - остался в запасе.

В плей-офф отбора команда Сергея Реброва встретится с норвежским "Мольде". Матчи состоятся 22-33 и 29-30 сентября.

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

16 сентября

"Ференцварош" (Венгрия) - "Динамо" (Хорватия) 2: 1

Голы: Ловренчич, 2, Узун, 65 - Узун. 23 (авт.)

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