Попейте водички и успокойтесь, - Аваков призвал Лукашенко не обвинять соседние страны

17 сентября, 2020, 22:41

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков отреагировал на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о закрытии границ с соседними странами

Об этом он написал в Facebook.

"Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого. Несет полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина. Но, если кто-то сходит с ума - не значит, что все должны действовать так же! Мы думаем об Украине и желаем только мира и процветания Беларуси ", - написал Аваков.

Он добавил, что Украина не вмешивается во внутренние дела других стран. Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств.

"Поэтому - попейте водички, господин Лукашенко - успокойтесь. Украинцы - друзья белорусам - не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу", - отметил Аваков.

Нгадаемо, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что вынужден закрыть границу с Литвой и Польшей.

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