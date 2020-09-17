Попейте водички и успокойтесь, - Аваков призвал Лукашенко не обвинять соседние страны
Об этом он написал в Facebook.
"Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого. Несет полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина. Но, если кто-то сходит с ума - не значит, что все должны действовать так же! Мы думаем об Украине и желаем только мира и процветания Беларуси ", - написал Аваков.
Он добавил, что Украина не вмешивается во внутренние дела других стран. Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств.
"Поэтому - попейте водички, господин Лукашенко - успокойтесь. Украинцы - друзья белорусам - не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу", - отметил Аваков.
- Нгадаемо, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что вынужден закрыть границу с Литвой и Польшей.
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