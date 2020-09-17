Беларусь "усилит" границу с Украиной, а с Литвой и Польшей закроет, - Лукашенко

Видео его выступления опубликовало издание TUT.BY, передает НВ.

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, полармии поставить под ружье и закрыть госграницу с запада, прежде всего - с Литвой и Польшей", - заявил Лукашенко.

После этого зал начал аплодировать.

Также Беларусь, по его словам, "усилит" границу с Украиной.

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