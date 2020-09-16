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Espreso.tvОбществоРейтинг Зеленского упал ниже 30%, - опрос

Рейтинг Зеленского упал ниже 30%, - опрос


фото: president.gov.ua
Рейтинг действующего президента Владимира Зеленского по состоянию на начало сентября составляет 29% среди тех, кто определился и пойдет на выборы

 

Об этом говорится в исследовании группы " Рейтинг " проведенном 3-6 сентября, передает Еспресо.TV .

В президентском рейтинге Владимир Зеленский продолжает оставаться лидером.

Его готовы поддержать на выборах 29,2% тех, кто определился и намерен участвовать в голосовании.

За Юрия Бойко отдали бы голоса 15,5% таких опрошенных, за Петра Порошенко - 14%.

Юлия Тимошенко имеет поддержку 9,3% опрошенных, Игоря Смешко - 6,4%.

У Олега Ляшко, Сергея Притулы, и Владимир Гройсман - по 3,6% поддержки.

Рейтинг других кандидатов - ниже 3%. Тех, кто не определился - около 14%.

Отметим в предыдущем опросе группы "Рейтинг", проведенном с 15 по 20 июля в рейтинг действующего президента Владимира Зеленского среди тех, кто определился и примет участие в голосовании составил 30,2%

Опрос проводился среди совершеннолетних во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 3-6 сентября 2020

 

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