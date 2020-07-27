 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРейтинг Зеленського за кілька тижнів знизився на 4%, - опитування

Рейтинг Зеленського за кілька тижнів знизився на 4%, - опитування


фото: Радіо Свобода
По состоянию на середину июля рейтинг действующего президента Владимира Зеленского среди тех, кто определился и примет участие в голосовании, составил 30,2%

Соответствующее исследование провела группа " Рейтинг " 15-20 июля, передает Еспресо.TV .

Если бы выборы состоялись в ближайшее время то президента Владимира Зеленского поддержали бы 30,2% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Это на 7 процентных пунктов меньше, чем в предыдущем опросе, проведенном Центром Разумкова и фондом "Демократические инициативы" 3-9 июля.

В то же время, предыдущее исследование группы "Рейтинг", проведенное в июне, показало поддержку Зеленского в 34,6%.

За Ю.Бойко проголосовали бы 14,4%, П.Порошенко - 13,7%, Ю.Тимошенко - 9,1%. Еще 5,8% проголосовали бы за И.Смешко, 3,9% - за О. Ляшко, 3,1% - за В.Ггройсмана, 3,0% - за Гриценко.

Рейтинг других кандидатов не превышает 3%. Еще около 13% не определились.

Исследование проведено группой "Рейтинг" с 15 по 20 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 тысячи респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,2%.

  • Если бы в начале июля 2020 года проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский, действующего президента поддержали бы 37% из тех, кто принял бы участие в выборах и голосовал
  • Напомним, по данным опроса , в конце июня 2020 года за президента Владимира Зеленского отдали бы голоса 34,6% украинцев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 июля, 2020 понедельник

больше новостей

27 июля, 2020 понедельник

26 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать