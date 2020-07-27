Рейтинг Зеленського за кілька тижнів знизився на 4%, - опитування

27 июля, 2020, 11:43

По состоянию на середину июля рейтинг действующего президента Владимира Зеленского среди тех, кто определился и примет участие в голосовании, составил 30,2%

Соответствующее исследование провела группа " Рейтинг " 15-20 июля, передает Еспресо.TV .

Если бы выборы состоялись в ближайшее время то президента Владимира Зеленского поддержали бы 30,2% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Это на 7 процентных пунктов меньше, чем в предыдущем опросе, проведенном Центром Разумкова и фондом "Демократические инициативы" 3-9 июля.

В то же время, предыдущее исследование группы "Рейтинг", проведенное в июне, показало поддержку Зеленского в 34,6%.

За Ю.Бойко проголосовали бы 14,4%, П.Порошенко - 13,7%, Ю.Тимошенко - 9,1%. Еще 5,8% проголосовали бы за И.Смешко, 3,9% - за О. Ляшко, 3,1% - за В.Ггройсмана, 3,0% - за Гриценко.

Рейтинг других кандидатов не превышает 3%. Еще около 13% не определились.

Исследование проведено группой "Рейтинг" с 15 по 20 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 тысячи респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,2%.

Если бы в начале июля 2020 года проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский, действующего президента поддержали бы 37% из тех, кто принял бы участие в выборах и голосовал

Напомним, по данным опроса , в конце июня 2020 года за президента Владимира Зеленского отдали бы голоса 34,6% украинцев.

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