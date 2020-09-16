"УДАР идет на выборы самостоятельно": Кличко отреагировал на заявления о поддержке его кандидатуры

16 сентября, 2020, 17:34

Действующий мэр и лидер грядущих выборов в столице Виталий Кличко заявил, что не будет торговаться и пойдет на местные в Киеве отдельным списком партии "УДАР"

Соответствующее видеообращение киевский городской голова Виталий Кличко разместил в Facebook.

"Друзья! Сегодня узнал о поддержке моей кандидатуры на должность мэра Киева некоторыми другими политическими силами", - отметил Кличко на видео.

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Он заявил, что понимает желание многих партий, "чтобы Кличко был их мэром".

В то же время Виталий Кличко заявил:

"Я снова четко скажу всем: я есть и буду мэром только киевлян! И всегда был ответственным только перед киевлянами. Ведь именно они доверили мне воплощать изменения в Киеве, выбрав мэром столицы".

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"Я благодарен за поддержку каждому жителю нашего города. УДАР идет на выборы самостоятельно. Мы не торгуемся! Любое объединение возможно только вокруг интересов киевлян. Мы работаем с киевлянами и для киевлян!" - добавил лидер на грядущих выборах в мэры столицы Виталий Кличко.

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