 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ ОПУ планируют после местных выборов назначить главой КГГА "своего" человека, - Гончаренко

В ОПУ планируют после местных выборов назначить главой КГГА "своего" человека, - Гончаренко

По словам нардепа от фракции "Европейская Солидарность" Алексея Гончаренко Офис президента намерен назначить "своего" главу КГГА в противовес избранному мэру после местных выборов

Такой аргумент нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко указал, объясняя, почему снялся с гонки за пост мэра Киева, сообщает Еспресо.TV .

"Я принял решение не идти на выборы мэра Киева. Почему? Для того, чтобы не дать "зеленым" ни единого шанса, патриотическим проевропейским силам столице нужно объединяться и ни в коем случае нельзя разделять голоса. Поэтому я, поддерживая курс партии" ЕС "принял решение не идти на выборы мэра Киева", - отметил политик.

В то же время, Гончаренко отметил, что "не может быть и речи о том, что" зеленая "угроза после местных выборов исчезнет".

Читайте также: "ЕС" поддержала Кличко на выборах мэра Киева, - Прокопов

По его словам, в партии "Слуга народа" понимают, что проигрывают с треском будущие местные выборы.

"Поэтому в Офисе президента уже запланировали сразу после выборов продвигать старую схему. Назначить на должность главы КГГА не избранного киевлянами мэра, а собственную человека. Например, Ирину Верещук. Киев накроют зеленым зонтиком Банковой. Таким образом, у киевлян хотят отобрать их выбор. В этом нельзя допустить ", - объяснил свои мотивы нардеп.

Гончаренко отметил, что подал законопроект, которым предлагает закрепить за избранным мэром Киева должность главы КГГА.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 сентября, 2020 среда

больше новостей

16 сентября, 2020 среда

15 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать