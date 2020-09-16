В ОПУ планируют после местных выборов назначить главой КГГА "своего" человека, - Гончаренко
Такой аргумент нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко указал, объясняя, почему снялся с гонки за пост мэра Киева, сообщает Еспресо.TV .
"Я принял решение не идти на выборы мэра Киева. Почему? Для того, чтобы не дать "зеленым" ни единого шанса, патриотическим проевропейским силам столице нужно объединяться и ни в коем случае нельзя разделять голоса. Поэтому я, поддерживая курс партии" ЕС "принял решение не идти на выборы мэра Киева", - отметил политик.
В то же время, Гончаренко отметил, что "не может быть и речи о том, что" зеленая "угроза после местных выборов исчезнет".
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По его словам, в партии "Слуга народа" понимают, что проигрывают с треском будущие местные выборы.
"Поэтому в Офисе президента уже запланировали сразу после выборов продвигать старую схему. Назначить на должность главы КГГА не избранного киевлянами мэра, а собственную человека. Например, Ирину Верещук. Киев накроют зеленым зонтиком Банковой. Таким образом, у киевлян хотят отобрать их выбор. В этом нельзя допустить ", - объяснил свои мотивы нардеп.
Гончаренко отметил, что подал законопроект, которым предлагает закрепить за избранным мэром Киева должность главы КГГА.
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