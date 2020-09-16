"ЕС" поддержала Кличко на выборах мэра Киева, - Прокопов

16 сентября, 2020, 13:37

Партия "Европейская солидарность" поддержала действующего мэра Виталия Кличко на выборах мэра Киева

Об этом на конференции Киевской городской организации партии заявил председатель организации Владимир Прокопов.

"В 2015 году наша команда делегировала на должность Киевского городского председателя Виталия Кличко. Именно тогда Порошенко начал курс на децентрализацию. Это увеличило бюджет Киева. Децентралиазция открыла перспективы для реализации многих амбициозных программ, которые изменили наш город к лучшему. Эти изменения были бы невозможны без существенному расширению базы местного самоуправления, на которое пошел Порошенко. Мы поддерживаем действующего мэра, который реализовывал курс президента ", - отметил Прокопов.

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