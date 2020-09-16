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Espreso.tvЭкономикаПроект бюджета-2021 содержит слишком большой дефицит, - эксперт Кушнирук

Проект бюджета-2021 содержит слишком большой дефицит, - эксперт Кушнирук

Проект закона о государственном бюджете Украины на 2021 год содержит слишком большой дефицит

Такую позицию высказал Борис Кушнирук, председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.

"Можно говорить об определенных макроэкономических показателях, основных. Доходы бюджета, расходы бюджета, уровень дефицита. И вот здесь у меня есть существенные замечания. На этот год было заложено под 300 млрд грн дефицита государственного бюджета, и на следующий год закладывается 270 млрд грн ", - сказал Кушнирук.

Он обратил внимание на то, что таким образом Украина наращивает долги, которые потом придется возвращать.

"Поэтому когда кто-то говорит, что в бюджете на следующий год увеличиваются расходы, например, на педагогов или медиков, то, простите, вы это делаете в первую очередь за счет наращивания долгов", - добавил эксперт.

Василий Мокан, народный депутат от "Слуги народа", признает, что для для международных партнеров Украины, в частности, Международного валютного фонда (МВФ) серьезным показателем является дефицит.

"Мне бы также хотелось бы, чтобы этот дефицит был гораздо меньше. Я считаю, что 270 млрд грн - это очень большой дефицит на следующий год. Но это предложение, которое подал КМУ на рассмотрение депутатов. Какой будет финальная цифра - увидим ", - сказал нардеп.

Министерство финансов не проводило консультаций с профильным комитетом Верховной Рады по проекту государственного бюджета на 2021 год, сообщил Даниил Гетманцев , нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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