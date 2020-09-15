Хасиды на границе: Беларусь обеспечит паломников палатками и питанием

15 сентября, 2020, 17:46

В нейтральной полосе между Украиной и Беларусью развернуто три модуля и одна палатка для паломников, которых не пропустили украинские пограничники

Об этом журналистам рассказал председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает БелТА .

"Облисполкомом принято решение способствовать паломникам. Разворачиваем модули и палатки. Также принято решение о дополнительном подвозе продуктов. Мы сможем обеспечить питанием около 900 человек", - сказал Соловей.

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По его словам, общественные организации региона и волонтеры Красного Креста проявили инициативу и развернули пункты для обогрева и питания для хасидов-паломников, которые продвигаются на территорию Украины,

Председатель Гомельской областной организации Белорусского Красного Креста Алла Смоляк отметила, что среди паломников - свыше 130 детей.

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Работники Гомельского областного управления МЧС развернули на нейтральной полосе три модуля и одну палатку. Как сообщается, сейчас мобилизуются ресурсы из районов региона. Ожидается прибытие полевой кухни.

По имеющейся информации, еще около 400 паломников находятся в Гомеле. Не исключено, что они будут прибывать и из других регионов.

Ранее во вторник Министерство иностранных дел Украины обратилось к Беларуси с ходатайством не пропускать в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений из запрета въезда иностранцев.

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