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Espreso.tvОбществоНа украинско-белорусской границе скопилось несколько сотен хасидов, которые хотят попасть в Умань, - ГПСУ

На украинско-белорусской границе скопилось несколько сотен хасидов, которые хотят попасть в Умань, - ГПСУ


фото: ДПСУ
Сотни паломников-хасидов, которые пытаются попасть в Украину из Беларуси, несмотря на ограничения въезда, продолжают находиться на границе между пунктами пропуска

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"По состоянию на сегодняшнее утро, по имеющейся у ГПСУ информации между пунктами пропуска скопилось несколько сотен иностранных граждан. Они не оставляют попыток попасть в Украину, даже получив разъяснения и четко осознавая об ограничении въезда иностранцев, введенные с целью недопущения распространения территории Украины коронавирусной инфекции ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение транспортных средств и граждан через пункт пропуска "Новые Яриловичи" по решению пограничников ограничено, ведь прибывшие иностранцы фактически находятся на проезжей части, что приводит к усложнению движения автомобилей и может представлять угрозу жизни людей.

В ГПСУ напомнили, что прибытие значительного количества иностранцев с целью паломничества началось 14 сентября после обеда.

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