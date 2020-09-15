На украинско-белорусской границе скопилось несколько сотен хасидов, которые хотят попасть в Умань, - ГПСУ
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
"По состоянию на сегодняшнее утро, по имеющейся у ГПСУ информации между пунктами пропуска скопилось несколько сотен иностранных граждан. Они не оставляют попыток попасть в Украину, даже получив разъяснения и четко осознавая об ограничении въезда иностранцев, введенные с целью недопущения распространения территории Украины коронавирусной инфекции ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение транспортных средств и граждан через пункт пропуска "Новые Яриловичи" по решению пограничников ограничено, ведь прибывшие иностранцы фактически находятся на проезжей части, что приводит к усложнению движения автомобилей и может представлять угрозу жизни людей.
В ГПСУ напомнили, что прибытие значительного количества иностранцев с целью паломничества началось 14 сентября после обеда.
- Напомним, мэр Умани Алексей Цебрий заявил, что у шести больных коронавирус паломников-хасидов зафиксирован большой круг контактных лиц.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в этом году для празднования Рош Ха-Шана Умань посетят 3 тыс. паломников .
- В Умани развернут инфекционный госпиталь для паломников, больных коронавирусом в легкой форме.
- В Умани коронавирус подтвердили у 8 хасидов-паломников, приехавших для празднования праздника Рош ха-Шана.
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