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Espreso.tvОбществоГлава Минздрава Степанов подтвердил, что возглавит список "СН" на выборах в Одесский облсовет

Глава Минздрава Степанов подтвердил, что возглавит список "СН" на выборах в Одесский облсовет


фото: moz.gov.ua
Министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что будет баллотироваться от "Слуги народа" в Одесский областной совет

Об этом он написал в Facebook.

"Одесщина заслуживает реальных изменений, которые начал президент. Но реализовать их можно только при наличии его команды в местной власти. Это уникальный шанс на изменения, который мы не можем потерять. Я принял решение усилить команду президента в Одесской области и согласился возглавить список партии "Слуга народа" в областной совет ", - написал Степанов.

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