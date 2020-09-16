"В разгар эпидемии": Степанов возглавит список "слуг" на выборах в Одесский облсовет, - Гончаренко
16 сентября, 2020, 08:13
Министр здравоохранения Максим Степанов пойдет на выборы в областной совет Одесской области от партии "Слуга народа"
Об этом сообщает народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко в Telegram.
"Список" cлуг "в Одесский облсовет возглавил министр здравоохранения Максим Степанов. В разгар эпидемии министр идет на местные выборы", - написал Гончаренко.
Напомним, Степанов возглавлял Одесскую ОГА в 2017-2019 годах.
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