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Espreso.tvОбщество"В разгар эпидемии": Степанов возглавит список "слуг" на выборах в Одесский облсовет, - Гончаренко

"В разгар эпидемии": Степанов возглавит список "слуг" на выборах в Одесский облсовет, - Гончаренко


фото: МОЗ
Министр здравоохранения Максим Степанов пойдет на выборы в областной совет Одесской области от партии "Слуга народа"

Об этом сообщает народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко в Telegram.

"Список" cлуг "в Одесский облсовет возглавил министр здравоохранения Максим Степанов. В разгар эпидемии министр идет на местные выборы", - написал Гончаренко.

Напомним, Степанов возглавлял Одесскую ОГА в 2017-2019 годах.

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