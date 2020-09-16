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Espreso.tvСпортЕсть небольшая вероятность, что 31 октября вы увидите бой Усик - Чисора, - промоутер

Есть небольшая вероятность, что 31 октября вы увидите бой Усик - Чисора, - промоутер


фото: Getty Images
Промоутер Эдди Хирн заявил, что бой украинца Александра Усика против британца Дерека Чисоры, вероятно, состоится 31 октября при пустых трибунах

Об этом сообщает Sky Sports .

По словам Хирна, вопрос присутствия зрителей на трибунах будет зависеть от британского правительства. Однако, вероятность того, что 31 октября болельщики смогут посетить поединок Александра Усика против Дерека Чисоры в Лондоне - небольшая.

"Завтра мы получим ответ от правительства и надеемся, нам позволят привести 1 тыс. болельщиков на бой Буатси - Ритсон. Далее мы перейдем к ноябрю, надеемся, что на поединке Диллиан Уайта против Александра Поветкина смогут присутствовать фанаты. Также есть небольшая вероятность, что 31 октября вы также сможете увидеть бой Усика против Чисоры ", - сказал Хирн.

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