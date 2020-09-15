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Espreso.tvСпортУсик стал главным претендентом на бой с победителем реванша Фьюри - Уайлдер

Усик стал главным претендентом на бой с победителем реванша Фьюри - Уайлдер


фото: Getty Images
Украинский боксер Александр Усик вышел на второе место в рейтинге Всемирного боксерского совета

Об этом сообщает официальный сайт WBC .

Александр Усик отобрал вторую позицию у британца Дилиан Уайта, который из-за поражения от россиянина Александра Поветкина, скатился на пятую позицию. Лидируют в рейтинге WBC (Всемирного боксерского совета) американец Деонтей Уайлдер, который в декабре должен встретиться с обладателем чемпионского титла организации британцем Тайсоном Фьюри.

Таким образом, Усик сейчас является главным претендентом на статус официального перетендента на титул WBC и бой с победителем реванша Фьюри - Уайлдер.

Топ-10 рейтинга WBC в супертяжелом весе

Чемпион - Тайсон Фьюри (Великобритания)

1. Деонтей Уайлдер (США)

2. Александр Усик (Украина)

3. Луис Ортис (Куба)

4. Энди Руис (США)

5. Оскар Ривас (Канада)

6. Джозеф Паркер (Новая Зеландия)

7. Даниэль Дюбуа (Великобритания)

8. Филипп Хргович (Хорватия)

9. Александр Поветкин (Россия)

10. Майкл Хантер (США)

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