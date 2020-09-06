Промоутер Усика подтвердил дату боя против Чисоры

6 сентября, 2020, 20:12

Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что украинский боксер встретится с британцем Дереком Чисорой 31 октября

Об этом сообщает Luckypunch.net.

Таким образом, генеральный директор K2Promotions подтвердил дату поединка, которую ранее обнародовал британский сопромоутер Усика - Эдди Хирн.

"Мы сейчас договариваемся. Если мы найдем общий язык, бой состоится 31 октября. Присутствие болельщиков? Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в Великобритании. На сегодня, местное правительство позволяет определенному количеству болельщиков, то ли 25%, то ли 50% будут посещать спортивные мероприятия с 1 октября", - сказал Красюк.

Напомним, 2 сентября промоутер Эдди Хирн заявил, что бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой должен состояться 31 октября .

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