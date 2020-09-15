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Espreso.tvСпортВ луцкой "Волыни" произошла вспышка коронавируса: 13 зараженных

В луцкой "Волыни" произошла вспышка коронавируса: 13 зараженных


фото: fcvolyn.net
Матч 3-го тура первой лиги Украины "Динамо" - "Нива" не состоится из-за вспышки коронавируса в луцком клубе

Об этом сообщает UA-Футбол.

Поединок должен был состояться в эти выходные, но перенесен на неопределенный срок. В "Волыни" заразились 8 футболистов и 5 человек из персонала клуба. Информация об их состоянии и имена не сообщается.

По информации источника, неясной остается судьба кубкового поединка "Волыни" против "Прикарпатья", который запланирован на 16 сентября. По состоянию на 15 сентября официальный сайт лучан дает информацию о том, что матч состоится, и более того, пройдет со зрителями.

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