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Espreso.tvСпорт"Бенфика" сенсационно проиграла ПАОК и вылетела в Лигу Европы

"Бенфика" сенсационно проиграла ПАОК и вылетела в Лигу Европы


фото: Getty Images
В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов греческий ПАОК победил португальскую "Бенфику" со счетом 2: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Счет в матче открыл Димитрис Яннулис, 23-летний защитник реализовал свой момент на 63-й минуте. За 12 минут Андрей Живкович удвоил преимущество ПАОКа.

За "Бенфику" сегодня отметился лишь 27-летний Рафа Силва.

В плей-офф раунде квалификации греки сыграют против российского "Краснодара", а лиссабонцы следующий сезон проведут в Лиге Европы.

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

15 сентября

ПАОК (Греция) - "Бенфика" (Португалия) 2: 1

Голы: Яннулис, 63, Живкович, 75 - Р. Силва, 90 + 4

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