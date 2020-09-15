"Бенфика" сенсационно проиграла ПАОК и вылетела в Лигу Европы

15 сентября, 2020, 22:53

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов греческий ПАОК победил португальскую "Бенфику" со счетом 2: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Счет в матче открыл Димитрис Яннулис, 23-летний защитник реализовал свой момент на 63-й минуте. За 12 минут Андрей Живкович удвоил преимущество ПАОКа.

За "Бенфику" сегодня отметился лишь 27-летний Рафа Силва.

В плей-офф раунде квалификации греки сыграют против российского "Краснодара", а лиссабонцы следующий сезон проведут в Лиге Европы.

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

15 сентября

ПАОК (Греция) - "Бенфика" (Португалия) 2: 1

Голы: Яннулис, 63, Живкович, 75 - Р. Силва, 90 + 4

15 сентября в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило "АЗ Алкмар" со счетом 2: 0 .