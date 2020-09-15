"Бенфика" сенсационно проиграла ПАОК и вылетела в Лигу Европы
15 сентября, 2020, 22:53
В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов греческий ПАОК победил португальскую "Бенфику" со счетом 2: 1
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Счет в матче открыл Димитрис Яннулис, 23-летний защитник реализовал свой момент на 63-й минуте. За 12 минут Андрей Живкович удвоил преимущество ПАОКа.
За "Бенфику" сегодня отметился лишь 27-летний Рафа Силва.
В плей-офф раунде квалификации греки сыграют против российского "Краснодара", а лиссабонцы следующий сезон проведут в Лиге Европы.
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд
15 сентября
ПАОК (Греция) - "Бенфика" (Португалия) 2: 1
Голы: Яннулис, 63, Живкович, 75 - Р. Силва, 90 + 4
- 15 сентября в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило "АЗ Алкмар" со счетом 2: 0 .
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