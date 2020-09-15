"Динамо" - "АЗ Алкмар": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
15 сентября, 2020, 07:15
Сегодня, 15 сентября, в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против нидерландского "АЗ Алкмар"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В плей-офф раунде победитель сегодняшнего матча сыграет против победителя пары "Гент" - "Рапид", которые также встретятся сегодня. Матч в Бельгии начнется в 21:30.
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд
15 сентября
"Динамо" (Украина) - "АЗ Алкмар" (Нидерланды)
Киев, стадион НСК "Олимпийский"
Начало в 20:00
Прямая трансляция на телеканале "2+2"
- 31 августа стало известно, что в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против нидерландского АЗ.
- 11 сентября главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил 31 футболиста на 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.
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