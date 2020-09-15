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Espreso.tvСпорт"Динамо" - "АЗ Алкмар": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

"Динамо" - "АЗ Алкмар": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов


фото: Getty Images
Сегодня, 15 сентября, в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против нидерландского "АЗ Алкмар"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В плей-офф раунде победитель сегодняшнего матча сыграет против победителя пары "Гент" - "Рапид", которые также встретятся сегодня. Матч в Бельгии начнется в 21:30.

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

15 сентября

"Динамо" (Украина) - "АЗ Алкмар" (Нидерланды)

Киев, стадион НСК "Олимпийский"

Начало в 20:00

Прямая трансляция на телеканале "2+2"

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