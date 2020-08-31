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Espreso.tvСпорт"Динамо" узнало соперника в Лиге чемпионов

"Динамо" узнало соперника в Лиге чемпионов


фото: Getty Images
В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против нидерландского АЗ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Динамо" будет преодолевать квалификацию по пути представителей лиг. Потенциальными соперниками киевлян были три клуба - нидерландский "АЗ Алкмар", австрийский "Рапид" и греческий ПАОК. По итогам жеребьевки команде Мирчи Луческу достался АЗ.

Матчи 3-го раунда квалификации пройдут 15-16 сентября. В случае ничейного результата - предусмотрено дополнительное время и серия пенальти.

Победители выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а проигравшие команды - в плей-офф квалификации Лиги Европы.

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