"Динамо" узнало соперника в Лиге чемпионов
31 августа, 2020, 13:22
В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против нидерландского АЗ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Динамо" будет преодолевать квалификацию по пути представителей лиг. Потенциальными соперниками киевлян были три клуба - нидерландский "АЗ Алкмар", австрийский "Рапид" и греческий ПАОК. По итогам жеребьевки команде Мирчи Луческу достался АЗ.
Матчи 3-го раунда квалификации пройдут 15-16 сентября. В случае ничейного результата - предусмотрено дополнительное время и серия пенальти.
Победители выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а проигравшие команды - в плей-офф квалификации Лиги Европы.
- 27 августа сообщалось о возможных соперниках киевского "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов 2020/21.
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