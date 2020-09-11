Луческу объявил заявку "Динамо" на матч Лиги чемпионов с АЗ

11 сентября, 2020, 16:22

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил 31 футболиста на 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

В список заявленных не попал защитник Никита Бурда, который 9 сентября перенес операцию, а также полузащитники Денис Гармаш и Мохаммед Кадири.

Заявка "Динамо":

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет, Валентин Моргун.

Защитники: Артем Шабанов, Александр Караваев, Александр Тимчик, Роман Вантух, Томаш Кендзера, Денис Попов, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Константин Вивчаренко.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Жерсон Родригес, Виталий Буяльский, Ахмед Алибеков, Миккель Дуелунд, Георгий Цитаишвили.

Нападающие: Фран Соль, Артем Кравец, Назарий Русин, Владислав Супряга.

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" - АЗ состоится 15 сентября в Киеве. Начало в 20:00 по киевскому времени.

31 августа стало известно, что в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против нидерландского АЗ .