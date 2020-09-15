"Динамо" - АЗ: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
Об этом сообщает flashscore.
В плей-офф раунде победитель сегодняшнего матча сыграет против победителя пары "Гент" - "Рапид", которые также встретятся сегодня. Матч в Бельгии начнется в 21:30.
Поединки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов проходят в одноматчевом формате. В плей-офф команды сыграют дважды.
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд
15 сентября
"Динамо" (Украина) - "АЗ Алкмар" (Нидерланды)
"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Жерсон Родригес, Буяльский, Де Пена, Супряга
Запасные: Бойко, Сирота, Андриевский, Шепелев, Леднев, Вербич, Соль
АЗ: Бизот, Свенссон, Влаар, Коопмейнерс, Вийндаль, Класи, Де Вит, Мидтше, Гудмундссон, Боаду, Стенгс
Начало в 20:00
Прямая трансляция на телеканале "2 + 2"
- 31 августа стало известно, что в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против нидерландского АЗ .
- 11 сентября главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил 31 футболиста на 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов .
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