"Динамо" - АЗ: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

15 сентября, 2020, 19:01

Сегодня, 15 сентября, в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против нидерландского "АЗ Алкмар"

Об этом сообщает flashscore.

В плей-офф раунде победитель сегодняшнего матча сыграет против победителя пары "Гент" - "Рапид", которые также встретятся сегодня. Матч в Бельгии начнется в 21:30.

Поединки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов проходят в одноматчевом формате. В плей-офф команды сыграют дважды.

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

15 сентября

"Динамо" (Украина) - "АЗ Алкмар" (Нидерланды)

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Жерсон Родригес, Буяльский, Де Пена, Супряга

Запасные: Бойко, Сирота, Андриевский, Шепелев, Леднев, Вербич, Соль

АЗ: Бизот, Свенссон, Влаар, Коопмейнерс, Вийндаль, Класи, Де Вит, Мидтше, Гудмундссон, Боаду, Стенгс

Начало в 20:00

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