Футболист сборной Украины заболел коронавирусом

15 сентября, 2020, 15:16

Полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Хомченовский получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает официальный сайт "Зари".

Когда игрок почувствовал недомогание то сразу обратился в медицинский штаб, который оперативно отправил Хомченовского сдавать ПЦР-тест.

Результат теста положительный. Теперь хавбек находится на самоизоляции под постоянным наблюдением врача команды. Основной состав «Зари» продолжает готовиться к игре с "Шахтером" в штатном режиме.

В прошлом сезоне 30-летний Дмитрий Хомченовский провел 31 матч, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. В активе вингера 4 матча за сборную Украины.

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