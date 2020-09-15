Футболист сборной Украины заболел коронавирусом
15 сентября, 2020, 15:16
Полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Хомченовский получил положительный тест на коронавирус
Об этом сообщает официальный сайт "Зари".
Когда игрок почувствовал недомогание то сразу обратился в медицинский штаб, который оперативно отправил Хомченовского сдавать ПЦР-тест.
Результат теста положительный. Теперь хавбек находится на самоизоляции под постоянным наблюдением врача команды. Основной состав «Зари» продолжает готовиться к игре с "Шахтером" в штатном режиме.
В прошлом сезоне 30-летний Дмитрий Хомченовский провел 31 матч, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. В активе вингера 4 матча за сборную Украины.
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