ЕС предложил создать "список Навального"

15 сентября, 2020, 15:48

Глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель предложил назвать создаваемый глобальный режим санкций за нарушение прав человека именем российского оппозиционера Алексея Навального по аналогии со "списком Магнитского"

Такую инициативу он озвучил во время выступления на сессии Европарламента во вторник, 15 сентября.