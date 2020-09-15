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Espreso.tvОбществоЕС предложил создать "список Навального"

ЕС предложил создать "список Навального"


фото: reuters
Глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель предложил назвать создаваемый глобальный режим санкций за нарушение прав человека именем российского оппозиционера Алексея Навального по аналогии со "списком Магнитского"

Такую инициативу он озвучил во время выступления на сессии Европарламента во вторник, 15 сентября.

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