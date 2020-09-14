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Espreso.tvОбществоЗеленский поздравил главнокомандующего Хомчака с выздоровлением от коронавируса

Зеленский поздравил главнокомандующего Хомчака с выздоровлением от коронавируса


фото: golos.ua
14 сентября президент Владимир Зеленский поздравил главнокомандующего Руслана Хомчака с выздоровлением от COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Президент Владимир Зеленский во время традиционного селекторного совещания поздравил Хомчака с выздоровлением.

"Поздравляю вас с преодолением этой болезни. Желаю вам и в дальнейшем крепкого здоровья и иммунитета", - сказал Зеленский.

Напомним, о болезни главнокомандующего Руслана Хомчака стало известно 10 сентября.

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