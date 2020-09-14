Зеленский поздравил главнокомандующего Хомчака с выздоровлением от коронавируса
14 сентября, 2020, 14:46
14 сентября президент Владимир Зеленский поздравил главнокомандующего Руслана Хомчака с выздоровлением от COVID-19
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Президент Владимир Зеленский во время традиционного селекторного совещания поздравил Хомчака с выздоровлением.
"Поздравляю вас с преодолением этой болезни. Желаю вам и в дальнейшем крепкого здоровья и иммунитета", - сказал Зеленский.
Напомним, о болезни главнокомандующего Руслана Хомчака стало известно 10 сентября.
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