Главнокомандующий ВСУ Хомчак заразился коронавирусом
10 сентября, 2020, 13:43
Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заболел COVID-19 и находится на самоизоляции
Об этом сообщил "Украинской правде" начальник управления по связям с общественностью Вооруженных сил полковник Богдан Сеника.
"Главнокомандующий Вооруженных сил 2 недели находится на самоизоляции. На сегодня состояние его здоровья удовлетворительное", - сказал Сеника.
По словам полковника, Хомчак пошел на самоизоляцию сразу после положительного теста на COVID-19.
Однако в ВСУ УП не смогли уточнить, когда именно главнокомандующий пошел на самоизоляцию.
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