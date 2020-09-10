Главнокомандующий ВСУ Хомчак заразился коронавирусом

Об этом сообщил "Украинской правде" начальник управления по связям с общественностью Вооруженных сил полковник Богдан Сеника.

"Главнокомандующий Вооруженных сил 2 недели находится на самоизоляции. На сегодня состояние его здоровья удовлетворительное", - сказал Сеника.

По словам полковника, Хомчак пошел на самоизоляцию сразу после положительного теста на COVID-19.

Однако в ВСУ УП не смогли уточнить, когда именно главнокомандующий пошел на самоизоляцию.

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