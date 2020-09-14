Начинаем привыкать играть без зрителей, - капитан "Динамо"

14 сентября, 2020, 18:46

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук признался, что уже начинает привыкать играть при пустых трибунах

Об этом сообщает "Чемпион".

Перед матчем с АЗ Сидорчук напомнил, что перед командой стоит задача выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

"Дома хорошо играть и это плюс. Стены помогают. Если бы еще были зрители, то было бы лучше. Начинаем привыкать играть без зрителей. Они еще больше помогли бы. Перед нами стоит задача попасть в Лигу чемпионов. Будем стараться ее решить. Мы уверены в своих силах. Мистер нам передает эту уверенность - думаю, это будет залогом успеха", - заявил капитан киевлян Сергей Сидорчук

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" - АЗ состоится 15 сентября в Киеве. Начало в 20:00 по киевскому времени.