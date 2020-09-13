Пожары на Западном побережье США: 31 погибший, десятки тысяч эвакуированных, въедливый смог

13 сентября, 2020, 07:45

По состоянию на утро воскресенья, 13 сентября 2020 г., по Киеву число погибших от масштабных лесных пожаров в американских штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон составляет 31 человек

Об этом со ссылкой на Associated Press передает Еспресо.TV .

Спасатели при этом не исключают, что на самом деле жертв может оказаться значительно больше, так как многие тела до сих пор могут быть еще не найдены.

Новым вызванным пожарами бедствием, от которого страдают жители Западного побережья США, является густой смог. Он настолько силен, что люди вынуждены внутри своих домов носить на лице защитные маски и набивать полотенца на косяки дверей, чтобы дым и зола не заходили в помещение.

Эвакуированные, а их несколько десятков тысяч, находятся в специально созданных убежищах.

Также есть приюты для спасенных животных.

Подавляющее большинство частных жилых домов в Северной Америке построены из дерева.

Гигантские пожары на западе Соединенных Штатов бушуют с августа .

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