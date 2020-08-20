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Espreso.tvОбществоМасштабные лесные пожары в Калифорнии: погиб пилот вертолета, в штате объявили чрезвычайное положение

Масштабные лесные пожары в Калифорнии: погиб пилот вертолета, в штате объявили чрезвычайное положение


фото: reuters
В американском штате Калифорния объявили режим чрезвычайного положения из-за лесных пожаров

В результате пожаров погиб один человек - пилот спасательного вертолета, сообщает Reuters .

Вертолет, который сбрасывал воду, разбился в округе Фресно. В Северной Калифорнии зафиксировали 367 очагов возгорания, из которых два десятка переросли в крупные пожары. Особенно сильно пострадал винодельческий регион. Десятки тысяч людей эвакуировали. Известно о четырех пострадавших. Спасатели не могут сдержать распространение огня из-за сильного ветра, площадь пожара увеличилась до 50 000 гектаров и грозит 25 тысячам домов. Пламя уже уничтожило или повредило по меньшей мере 175 домов.

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Пожары связанные с аномальной жарой и сухими грозами - за последние трое суток в Калифорнии зафиксировали около 11 000 ударов молний. По словам губернатора штата Гэвина Ньюсома, Калифорния не сталкивалась с пожарами таких масштабов уже много лет.

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