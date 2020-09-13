Коронавирус в Украине: 2476 новых зараженных
13 сентября, 2020, 10:02
По состоянию на утро воскресенья, 13 сентября 2020 г., в Украине лабораторно подтверждено 2476 новых случаев инфицирования COVID-19 за последние сутки
Об этом со ссылкой на открытые данные Совета национальной безопасности и обороны передает Еспресо.TV.
Суммарные данные:
выявлено - 154 335 (+2 476)
умерло - 3178 (+30)
выздоровели - 68893 (+547)
болеют - 82264 (+1 899);
подозревают - 217641 (+2 379).
- Напомним, 11 и 12 сентября в Украине двое суток подряд насчитывалось более 3000 новых случаев заражения COVID-19, а 12 сентября, то есть вчера, имел место рекорд смертности от коронавируса - 72 человека .
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-