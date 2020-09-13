 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: 2476 новых зараженных

Коронавирус в Украине: 2476 новых зараженных


фото: fullsuitcase.com
По состоянию на утро воскресенья, 13 сентября 2020 г., в Украине лабораторно подтверждено 2476 новых случаев инфицирования COVID-19 за последние сутки

Об этом со ссылкой на открытые данные Совета национальной безопасности и обороны передает Еспресо.TV.

Суммарные данные:

выявлено - 154 335 (+2 476)

умерло - 3178 (+30)

выздоровели - 68893 (+547)

болеют - 82264 (+1 899);

подозревают - 217641 (+2 379).

  • Напомним, 11 и 12 сентября в Украине двое суток подряд насчитывалось более 3000 новых случаев заражения COVID-19, а 12 сентября, то есть вчера, имел место рекорд смертности от коронавируса - 72 человека .

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 сентября, 2020 воскресенье

12 сентября, 2020 суббота

больше новостей

13 сентября, 2020 воскресенье

12 сентября, 2020 суббота

11 сентября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать