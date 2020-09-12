В Украине - рекорд смертности от COVID-19
12 сентября, 2020, 11:00
По состоянию на утро субботы, 12 сентября 2020 года, официально известно о 72 человека, умерших в течение последних суток от осложнений, вызванных коронавирусом
Об этом со ссылкой на открытую статистику Совета национальной безопасности и обороны рассказывает Еспресо.TV .
Это самый высокий показатель смертности от COVID-19.
Предыдущие случаи крупнейших человеческих жертв во время коронавирусной пандемии в Украине имели место:
8 сентября - 57;
3 сентября - 54;
11 сентября - 53
2, 4 сентября - по 51;
5 сентября - 50.
К началу сентября суточный показатель подтвержденной смертности от COVID-19 не превышал 50 случаев.
Картина ухудшилась лишь с началом этого месяца.
- Напомним, в Украине уже вторые сутки насчитывается более 3000 новых случаев инфицирования COVID-19.
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