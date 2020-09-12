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Espreso.tvОбществоВ Украине - рекорд смертности от COVID-19

В Украине - рекорд смертности от COVID-19


фото: ukrinform.com
По состоянию на утро субботы, 12 сентября 2020 года, официально известно о 72 человека, умерших в течение последних суток от осложнений, вызванных коронавирусом

Об этом со ссылкой на открытую статистику Совета национальной безопасности и обороны рассказывает Еспресо.TV .

Это самый высокий показатель смертности от COVID-19.

Предыдущие случаи крупнейших человеческих жертв во время коронавирусной пандемии в Украине имели место:

8 сентября - 57;

3 сентября - 54;

11 сентября - 53

2, 4 сентября - по 51;

5 сентября - 50.

К началу сентября суточный показатель подтвержденной смертности от COVID-19 не превышал 50 случаев.

Картина ухудшилась лишь с началом этого месяца.

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