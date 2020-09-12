Коронавирус в Украине: вторые сутки - более 3 тыс. новых зараженных
12 сентября, 2020, 09:18
В Украине уже вторые сутки насчитывается более 3000 новых случаев инфицирования COVID-19
Об этом со ссылкой на открытые данные Совета национальной безопасности и обороны передает Еспресо.TV .
Если вчера, 11 сентября 2020, официально сообщалось о 3144 подтвержденных случаев заражения, то сегодня, 12 сентября, по состоянию на 9:00 известно о 3103 инфицированных.
А именно:
выявлено - 151 859 (+3 103);
умерло - 3148 (+72)
выздоровели - 68346 (+1 341)
активно болеет - 80365 (+1 690)
подозревают - 215262 (+3 233).
Столь высокого уровня заболеваемости COVID-19 в Украине еще не наблюдалось.
- Напомним, Киев попал в оранжевую зону .
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