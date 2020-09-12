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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: вторые сутки - более 3 тыс. новых зараженных

Коронавирус в Украине: вторые сутки - более 3 тыс. новых зараженных

В Украине уже вторые сутки насчитывается более 3000 новых случаев инфицирования COVID-19

Об этом со ссылкой на открытые данные Совета национальной безопасности и обороны передает Еспресо.TV .

Если вчера, 11 сентября 2020, официально сообщалось о 3144 подтвержденных случаев заражения, то сегодня, 12 сентября, по состоянию на 9:00 известно о 3103 инфицированных.

А именно:

выявлено - 151 859 (+3 103);

умерло - 3148 (+72)

выздоровели - 68346 (+1 341)

активно болеет - 80365 (+1 690)

подозревают - 215262 (+3 233).

Столь высокого уровня заболеваемости COVID-19 в Украине еще не наблюдалось.

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