Экс-прессекретарь одесского "Оппоблока" идет на местные выборы по списку "Слуги народа". Зеленский лично ее представил
Вместе с другими представителями "слуг" она была представлена в одесском Зеленом театре Владимиром Зеленским в субботу, 12 сентября 2020 года, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на интернетгазету Думская.net.
Как отмечает издание, в депутаты разных советов идут председатель правления банка "Восток" Вадим Мороховский (ранее принадлежал к Социалистической партии Украины), предприниматель Григорий Диденко, депутат Фонтанского сельского совета от "Видродження" Дмитрий Ковбасюк (считается человеком владельца "Одессагаза" Игоря Учителя) , общественный активист Алексей Асауленко (в 2015 году баллотировался в горсовет от проекту "Доверяй делам" Геннадия Труханова), ректор Одесского национального университета имени Мечникова Игорь Коваль (в 2015 году баллотировался в горсовет от Блока Петра Порошенко), шахматистка Наталья Жукова, бывшая депутат Одесского облсовета от "Оппоблока", а сегодня внефракционная Ирина Коваль, заместитель директора Одесского художественного музея Александра Ковальчук и депутат Одесского горсовета от "Самопомочи" Ольга Квасницкая.
Мороховский, Асауленко, Коваль, Ковальчук и Квасницкий идут в горсовет Одессы.
Диденко, Ковбасюк и Ковалиш - в облсовет.
Согласно открытым данным, Ирина Ковалиш родилась 1980 года. Окончила Ильичевскую школу №3 и историко-филологический факультет Южноукраинского педагогического университета имени Константина Ушинского.
Работала на телеканалах "Риак-информ" и "Град".
Была пресс-секретарем областной организации "Оппозиционный блок".
В октябре 2015 г. избрана депутатом Одесского облсовета VII созыва. Член фракции "Оппоблока". В декабре 2018 г. вышла из фракции вместе с Павлом Наприенком.
О работе на "Оппозиционный блок" сама Ковалиш рассказывает у себя на сайте (раздел "Биография"):
"С 2005 года тесно связана с политической жизнью города. В течение этих десяти лет (текст писался в 2015 году, - ред.) была пресс-атташе и медиакоординатором в нескольких партиях: блок "Не так!", "Сильная Украина" и теперь "Оппозиционный блок".
Ирина Ковалиш на сцене Зеленого театра
- Напомним, кандидатом в мэры Одессы от партии "Слуга народа" стал комедийный актер, игрок местной команды КВН "Джентльмены", известный юморист Олег Филимонов .
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