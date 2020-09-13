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Espreso.tvОбществоЭкс-прессекретарь одесского "Оппоблока" идет на местные выборы по списку "Слуги народа". Зеленский лично ее представил

Экс-прессекретарь одесского "Оппоблока" идет на местные выборы по списку "Слуги народа". Зеленский лично ее представил

Ирина Ковалиш
фото: Facebook
40-летняя депутат Одесского областного совета Ирина Коваль, ранее отвечавшая в Одессе за пресс-службу "Не так!" и "Оппозиционного блока", на этот раз выдвигается в облсовет от партии "Слуга народа"

Вместе с другими представителями "слуг" она была представлена в одесском Зеленом театре Владимиром Зеленским в субботу, 12 сентября 2020 года, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на интернетгазету Думская.net.

Как отмечает издание, в депутаты разных советов идут председатель правления банка "Восток" Вадим Мороховский (ранее принадлежал к Социалистической партии Украины), предприниматель Григорий Диденко, депутат Фонтанского сельского совета от "Видродження" Дмитрий Ковбасюк (считается человеком владельца "Одессагаза" Игоря Учителя) , общественный активист Алексей Асауленко (в 2015 году баллотировался в горсовет от проекту "Доверяй делам" Геннадия Труханова), ректор Одесского национального университета имени Мечникова Игорь Коваль (в 2015 году баллотировался в горсовет от Блока Петра Порошенко), шахматистка Наталья Жукова, бывшая депутат Одесского облсовета от "Оппоблока", а сегодня внефракционная Ирина Коваль, заместитель директора Одесского художественного музея Александра Ковальчук и депутат Одесского горсовета от "Самопомочи" Ольга Квасницкая.

Мороховский, Асауленко, Коваль, Ковальчук и Квасницкий идут в горсовет Одессы.

Диденко, Ковбасюк и Ковалиш - в облсовет.

Согласно открытым данным, Ирина Ковалиш родилась 1980 года. Окончила Ильичевскую школу №3 и историко-филологический факультет Южноукраинского педагогического университета имени Константина Ушинского.

Работала на телеканалах "Риак-информ" и "Град".

Была пресс-секретарем областной организации "Оппозиционный блок".

В октябре 2015 г. избрана депутатом Одесского облсовета VII созыва. Член фракции "Оппоблока". В декабре 2018 г. вышла из фракции вместе с Павлом Наприенком.

О работе на "Оппозиционный блок" сама Ковалиш рассказывает у себя на сайте (раздел "Биография"):

"С 2005 года тесно связана с политической жизнью города. В течение этих десяти лет (текст писался в 2015 году, - ред.) была пресс-атташе и медиакоординатором в нескольких партиях: блок "Не так!", "Сильная Украина" и теперь "Оппозиционный блок".

Ирина Ковалиш на сцене Зеленого театра 

  • Напомним, кандидатом в мэры Одессы от партии "Слуга народа" стал комедийный актер, игрок местной команды КВН "Джентльмены", известный юморист Олег Филимонов .

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