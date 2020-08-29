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Espreso.tvОбществоЮморист с "Джентельмен-шоу" идет в мэры Одессы, - источник

Юморист с "Джентельмен-шоу" идет в мэры Одессы, - источник


фото: segodnya.ua
Партия "Слуга народа" накануне съезда, который состоится в понедельник, 31 августа 2020 г., определилась со своими кандидатами в мэры областных центров. Кандидатом в мэры Одессы от партии "Слуга народа" стал Олег Филиномов

Об этом сегодня, 29 августа, со ссылкой на собственный источник сообщил Главком, передает Еспресо.TV.

Некоторые из этих кандидатов уже были представлены и они уже фактически начали избирательную кампанию, по некоторым официальная информация прозвучит на съезде.

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"Олег Филимонов родился в Николаеве 26 марта 1952 г. Окончил факультет романо-германской филологии Одесского государственного университета. Защитил кандидатскую диссертацию, потом докторскую. Был доцентом кафедры иностранных языков ОГУ. Участник "звездного" состава команды КВН "Одесские джентльмены", - говорится в сообщении.

По поводу выдвижения Филимонова на должность одесского городского главы от партии Владимира Зеленского в начале августа писала и ЛигаБизнесИнформ .

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