Юморист с "Джентельмен-шоу" идет в мэры Одессы, - источник
Об этом сегодня, 29 августа, со ссылкой на собственный источник сообщил Главком, передает Еспресо.TV.
Некоторые из этих кандидатов уже были представлены и они уже фактически начали избирательную кампанию, по некоторым официальная информация прозвучит на съезде.
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"Олег Филимонов родился в Николаеве 26 марта 1952 г. Окончил факультет романо-германской филологии Одесского государственного университета. Защитил кандидатскую диссертацию, потом докторскую. Был доцентом кафедры иностранных языков ОГУ. Участник "звездного" состава команды КВН "Одесские джентльмены", - говорится в сообщении.
По поводу выдвижения Филимонова на должность одесского городского главы от партии Владимира Зеленского в начале августа писала и ЛигаБизнесИнформ .
- 28 июня, по случаю Дня Конституции Украины, Зеленский присвоил Филимонову звание народного артиста.
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