Зеленский пообещал решить проблему пробок на въезде в Одессу

12 сентября, 2020, 16:27

Об этом сообщает Официальный сайт президента Украины.

Во время рабочей поездки в Одесскую область Владимир Зеленский осмотрел ход реконструкции мостового перехода через Хаджибейский лиман на автомобильной дороге Киев - Одесса.

"Рад, что этот переход так активно реконструируют. Если мы говорим, что Одесса - наша жемчужина, то добираться сюда должно быть комфортно", - сказал Зеленский.

Председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков отметил, что уже реконструирована одна половина моста.

"Все помнят, что здесь, на въезде в Одессу, были пробки. Это негативно отражалось на туризме во всем регионе. Сейчас эту острейшую проблему сняли, работает три полосы. До следующих майских праздников мы завершим другую половину, будет шесть полос . Пробок в Одессу больше не будет", - сказал Александр Кубраков.

Работы по обустройству проезжей части правого проезда моста начались в мае 2020 года. Было демонтировано старое покрытие и устроена монолитная железобетонная плита, деформационные швы, переходные плиты и карнизные блоки, положена гидроизоляция и асфальтобетонное покрытие.

Напомним, 13 августа Офис президента Украины совместно с Укравтодором презентовали проект Киевской обходной дороги общей стоимостью 85 млрд грн в рамках программы "Большая стройка".

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