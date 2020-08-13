ОПГ и Укравтодор представили проект Киевской обходной дороги: строительство стоит 85 млрд грн

13 августа, 2020, 12:42

Офис президента Украины совместно с Укравтодором презентовали проект Киевской обходной дороги общей стоимостью 85 млрд грн в рамках программы "Большая стройка"

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, общая стоимость проекта Киевской обходной дороги составляет 85 млрд грн. Его планируют реализовать в рамках президентской программы "Большая стройка" за пять-шесть лет в условиях достаточного и стабильного финансирования, а также предоставление необходимых разрешений и улучшение системы регуляции.

Отмечается, что план предусматривает сооружение Киевской обходной дороги так называемым полукольцом общей протяженностью почти 150 км. Она будет шесть участков и сочетает трассы М-07 Киев - Ковель, М-06 Киев - Чоп, М-05 Киев - Одесса, Н-01 Киев - Знаменка, Н-08 Борисполь - Мариуполь, М-03 Киев - Харьков и М-01 Киев - Чернигов. Также строители возведут мост с подходами протяженностью более 25 км через р. Днепр.

В пресс-службе отметили, что тендер на проектные работы первого участка протяженностью 35 км, которая соединит трассы М-06 Киев - Чоп и М-05 Киев - Одесса, стартовал 12 августа. По предварительным расчетам, стоимость строительства составит 12 млрд грн.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что строительство этого участка планируется начать в 2021 году.

По информации прессслужбы, Киевская обходная дорога поможет разгрузить столицу от транзитного транспорта и сконцентрирует на себе до 70% грузовиков. Кроме того, она объединит крупнейшие города киевской агломерации: Ирпень, Ворзель, Васильков, Обухов, Украинка, Борисполь и Бровары.

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