Россия и Турция дестабилизируют Средиземноморье, - Макрон

12 сентября, 2020, 11:20

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил "гегемонистские игры" отдельных государств, пытающихся "дестабилизировать весь средиземноморский регион", отметив, что роль России и Турции в этом плане "вызывает обеспокоенность" европейских партнеров Франции

Глава французского государства заявил об этом, выступая с заявлением по итогам неформального саммита Med7 на Корсике. Такую информацию вечером 11 сентября 2020 передало RFI , сообщает Эспрессо.TV .

Неформальный саммит, посвященный проблемам безопасности в Средиземном море, завершился на Корсике в четверг, 10 сентября, поздно вечером публикацией итоговой декларации участников европейской "Средиземноморский семерки" - Греции, Испании, Италии, Португалии, Мальты, Кипра и Франции.

В документе, который был принят на фоне растущей напряженности между Турцией и двумя странами ЕС, Грецией и Кипром, содержится жесткое предупреждение о возможности принятия европейских санкций против Анкары, если она не положит конец своим "незаконным односторонним действиям" в Восточном Средиземноморье.

В итоговом заявлении саммита, который проходил под эгидой Франции, Макрона коснулся темы безопасности всего Средиземноморского региона, который, по его формулировке, сегодня превратился в регион конфликтов. Он выразил обеспокоенность действиями некоторых государств, исторически выступали в роли сильных региональных игроков в Средиземноморье.

"Сегодня наше Средиземноморье стало театром продолжающихся конфликтов - в Сирии, в Ливии. (...) Гегемонистские игры исторических государств, которые пытаются дестабилизировать весь регион, и роль России и Турции, вызывают в этом плане нашу обеспокоенность", - подчеркнул президент Франции.

Как отмечается, перед открытием саммита Med7 президент Франции Эмманюэль Макрона выступил с жестким заявлением в адрес Турции. Он признал, что Турция больше не является "партнером" ЕС в Средиземном море. В итоговом заявлении саммита содержится призыв к Анкаре вернуться за стол переговоров для "ответственного и добросовестного диалога". В противном случае, на стол саммита Евросоюза 23-24 сентября ляжет новый пакет предложений по списку санкций ограничением по Турции с целью их скорейшего утверждения.

Следует отметить, что расхождение между Францией - с одной стороны и Турцией - с другой по оценке течения боевых действий в Ливии вызвана тем, что ими сейчас поддерживаются различные стороны этого конфликта .

По открытым данным, силы повстанцев генерала Халифа Хафтара недавно пользовались, среди прочего, поддержкой Франции, тогда как Турция выступает на стороне правительства в Триполи.

На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступает Турция.

При этом Россия ведет в Ливии свою собственную игру, в которую активно вовлечена ППК "Вагнера".

Справка

После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году и его убийства в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. В Триполи при поддержке ООН был создан Правительство национального единства во главе с Фаиз Сараджа. Между тем в Тобрук на востоке страны проходят заседания однопалатный парламент, что считает себя настоящей властью и не согласен с политикой Сараджа.

Его соперником является бывший собрат Каддафи, генерал Халифа Хафтар, который пытается захватить Триполи с апреля 2019 года. В конце февраля этого года стороны договорились о режиме прекращения огня, но затем боевые действия возобновились.

Напомним, две недели назад Макрона предостерег Путина от "intervention" в Беларусь.

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