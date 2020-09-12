Белорусскую оппозиционерку Колесникову вывезли из Минска

12 сентября, 2020, 15:17

Белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову перевезли из СИЗО в Минске в следственный изолятор в Жодино

Об этом сообщает TUT.BY .

Информацию о том, что член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова переведена из СИЗО №1 в Минске в следственный изолятор в Жодино, подтвердила ее адвокат Людмила Козак.

"Подтверждаю. Причину не объяснили", - сказала Козак.

По ее словам, перевод состоялся вечером 11 сентября, но она об этом узнала сегодня.

9 сентября стало известно, что Мария Колесникова, которую 7 сентября пытались вывезти из страны, находится в СИЗО в Минске и проходит подозреваемой по уголовному делу о попытке захвата власти Уголовного кодекса.

Напомним, 7 сентября в Минске неизвестные похитили члена Координационного совета Марию Колесникову.

9 сентября белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову нашли в СИЗО на Володарского, что в Минске.

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