Белорусскую оппозиционерку Колесникову вывезли из Минска
12 сентября, 2020, 15:17
Белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову перевезли из СИЗО в Минске в следственный изолятор в Жодино
Об этом сообщает TUT.BY .
Информацию о том, что член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова переведена из СИЗО №1 в Минске в следственный изолятор в Жодино, подтвердила ее адвокат Людмила Козак.
"Подтверждаю. Причину не объяснили", - сказала Козак.
По ее словам, перевод состоялся вечером 11 сентября, но она об этом узнала сегодня.
9 сентября стало известно, что Мария Колесникова, которую 7 сентября пытались вывезти из страны, находится в СИЗО в Минске и проходит подозреваемой по уголовному делу о попытке захвата власти Уголовного кодекса.
- Напомним, 7 сентября в Минске неизвестные похитили члена Координационного совета Марию Колесникову.
- 9 сентября белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову нашли в СИЗО на Володарского, что в Минске.
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