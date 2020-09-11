Юлия Тимошенко преодолела коронавирус
11 сентября, 2020, 10:29
Пресс-секретарь лидера ВО "Батькивщина" заявила, что вскоре Тимошенко вернется к нормальной жизни и к работе
Юлия Тимошенко получила отрицательный результат теста на COVID-19.
Об этом заявила пресс-секретарь лидера ВО "Батькивщина" Марина Сорока.
"Коронавирус преодолен. Она чувствует себя значительно лучше. Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе", - написала Сорока на своей странице в Facebook.
- Напомним, журналисты узнали о диагностировании коронавируса у Юлии Тимошенко 23 августа. Позже это подтвердила пресс-секретарь политика.
- Пресс-секретарь отметила, что с вечера 24 августа Юлия Тимошенко получает интенсивный курс терапии согласно протоколу лечения COVID.
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