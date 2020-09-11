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Espreso.tvЗдоровьеЮлия Тимошенко преодолела коронавирус

Юлия Тимошенко преодолела коронавирус

Пресс-секретарь лидера ВО "Батькивщина" заявила, что вскоре Тимошенко вернется к нормальной жизни и к работе

Юлия Тимошенко получила отрицательный результат теста на COVID-19.

Об этом заявила пресс-секретарь лидера ВО "Батькивщина" Марина Сорока.

"Коронавирус преодолен. Она чувствует себя значительно лучше. Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе", - написала Сорока на своей странице в Facebook.

  • Напомним, журналисты узнали о диагностировании коронавируса у Юлии Тимошенко 23 августа. Позже это подтвердила пресс-секретарь политика.
  • Пресс-секретарь отметила, что с вечера 24 августа Юлия Тимошенко получает интенсивный курс терапии согласно протоколу лечения COVID.

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