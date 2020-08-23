Тимошенко вместе со своей семьей заболела коронавирусом

23 августа, 2020, 13:04

Об этом РБК-Украина стало известно из собственных источников, передает Еспресо.TV .

В частности, вместе с Тимошенко на коронавирус заболели и другие члены семьи - дочь Евгения Тимошенко и ее муж Артур Чечеткин.

"Где и когда именно заболела Тимошенко - пока неизвестно", - отмечается в сообщении.

Информацию о болезни политики на подтвердила ее пресс-секретарь Марина Сорока.

"Тест показал, что у Юлии Владимировны Covid-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39", - отметила она.

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