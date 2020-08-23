Тимошенко вместе со своей семьей заболела коронавирусом
23 августа, 2020, 13:04
Руководительница политической партии "Батькивщина" , народный депутат Юлия Тимошенко заболела коронавирусом. Заболели также и другие члены семьи Тимошенко
Об этом РБК-Украина стало известно из собственных источников, передает Еспресо.TV .
В частности, вместе с Тимошенко на коронавирус заболели и другие члены семьи - дочь Евгения Тимошенко и ее муж Артур Чечеткин.
"Где и когда именно заболела Тимошенко - пока неизвестно", - отмечается в сообщении.
Информацию о болезни политики на подтвердила ее пресс-секретарь Марина Сорока.
"Тест показал, что у Юлии Владимировны Covid-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39", - отметила она.
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