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Espreso.tvОбществоТимошенко вместе со своей семьей заболела коронавирусом

Тимошенко вместе со своей семьей заболела коронавирусом

Руководительница политической партии "Батькивщина" , народный депутат Юлия Тимошенко заболела коронавирусом. Заболели также и другие члены семьи Тимошенко

Об этом РБК-Украина стало известно из собственных источников, передает Еспресо.TV .

В частности, вместе с Тимошенко на коронавирус заболели и другие члены семьи - дочь Евгения Тимошенко и ее муж Артур Чечеткин.

"Где и когда именно заболела Тимошенко - пока неизвестно", - отмечается в сообщении.

Информацию о болезни политики на подтвердила ее пресс-секретарь Марина Сорока.

"Тест показал, что у Юлии Владимировны Covid-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39", - отметила она.

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