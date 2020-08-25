Тимошенко проходит интенсивный курс терапии, - пресс-секретарь

Пресс-секретарь Юлии Тимошенко отметила, что с вечера 24 августа Юлия Тимошенко получает интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения COVID

Одновременно источник "РБК-Украина" сообщает

По информации журналистов, температура Юлии Тимошенко не опускается ниже отметки 39. В то же время дочь Тимошенко - Евгения и зять - Артур Чечеткин, переносят болезнь в легкой форме.

Отмечается, что состояние Юлии Тимошенко оценивается, как стабильно тяжелое. Лидер фракции "Баькивщина" подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).