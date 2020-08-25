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Espreso.tvОбществоТимошенко проходит интенсивный курс терапии, - пресс-секретарь

Тимошенко проходит интенсивный курс терапии, - пресс-секретарь


фото: fb
По информации журналистов, лидер фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко находится в тяжелом состоянии: ее держат на аппарате вентиляции легких

Пресс-секретарь Юлии Тимошенко отметила, что с вечера 24 августа Юлия Тимошенко получает интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения COVID

Одновременно источник "РБК-Украина" сообщает 

По информации журналистов, температура Юлии Тимошенко не опускается ниже отметки 39. В то же время дочь Тимошенко - Евгения и зять - Артур Чечеткин, переносят болезнь в легкой форме.

Отмечается, что состояние Юлии Тимошенко оценивается, как стабильно тяжелое. Лидер фракции "Баькивщина" подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Напомним, журналисты узнали о диагностировании коронавируса у Юлии Тимошенко 23 августа. Позже это подтвердил пресс-секретарь политика

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