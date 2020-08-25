Тимошенко проходит интенсивный курс терапии, - пресс-секретарь
Пресс-секретарь Юлии Тимошенко отметила, что с вечера 24 августа Юлия Тимошенко получает интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения COVID
Одновременно источник "РБК-Украина" сообщает
По информации журналистов, температура Юлии Тимошенко не опускается ниже отметки 39. В то же время дочь Тимошенко - Евгения и зять - Артур Чечеткин, переносят болезнь в легкой форме.
Отмечается, что состояние Юлии Тимошенко оценивается, как стабильно тяжелое. Лидер фракции "Баькивщина" подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Напомним, журналисты узнали о диагностировании коронавируса у Юлии Тимошенко 23 августа. Позже это подтвердил пресс-секретарь политика
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