В Киеве решили построить киберспортивную арену за $ 40 млн

11 сентября, 2020, 18:50

Соучредитель украинской организации Natus Vincere Александр Кохановский рассказал о планах построить киберспортивную арену в Киеве за $ 40 млн

Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам Кохановского, в Украине еще нет такого опыта и проект уникален.

"У нас в планах построить за $ 40 млн многофункциональную киберспортивную арену, которая будет вмещать 10 тыс. человек. Она будет находиться в центре Киева. Там будет не только киберспорт, но и обычный спорт, концерты, ивенты, выставки, конференции. У нас в стране еще нет такой площадки. Наша основная идея в том, что когда у нас будет отель и арена, это станет уникальным конкурентным преимуществом, чтобы участвовать в тендерах разработчиков компьютерных игр на проведение ивентов. Мы сможем получать от 8 до 16 топовых событий в год ", - сказал Александр Кохановский.

Напомним, 15 июля 2020 года состоялся аукцион приватизации гостиницы "Днепр" с победной ставке в размере более 1,1 млрд грн, которую предложила компания "Смартленд".

Победу в аукционе за гостиницу "Днепр" получили украинские айтишники, которые планируют превратить его в первый в мире отель, полностью подготовленный для киберспортивных ивентов.

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