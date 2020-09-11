Смертельное ДТП на трассе Киев - Харьков: полицейские задержали водителя

11 сентября, 2020, 19:16

На Киевщине правоохранители задержали водителя, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие в Бориспольском районе

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

"Полиция задержала водителя грузового автомобиля в порядке ст. 208 УПК и он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении подозрения правонарушителю. Меру пресечения для задержанного водителя выберет суд", - говорится в сообщении.

По факту же ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения правонарушителю. Меру пресечения для задержанного водителя выберет суд.

В Бориспольском районе Киевской области ночью 11 сентября произошло масштабное ДТП , в котором погибли 5 человек.

Впоследствии, количество погибших в ДТП под Киевом, которое произошло ночью 11 сентября, увеличилось до шести .

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