Смертельное ДТП на трассе Киев - Харьков: полицейские задержали водителя
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.
"Полиция задержала водителя грузового автомобиля в порядке ст. 208 УПК и он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении подозрения правонарушителю. Меру пресечения для задержанного водителя выберет суд", - говорится в сообщении.
По факту же ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения правонарушителю. Меру пресечения для задержанного водителя выберет суд.
- В Бориспольском районе Киевской области ночью 11 сентября произошло масштабное ДТП , в котором погибли 5 человек.
- Впоследствии, количество погибших в ДТП под Киевом, которое произошло ночью 11 сентября, увеличилось до шести .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-