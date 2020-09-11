На трассе Киев - Харьков произошло ДТП, в котором погибли пять человек, 20 пострадавших

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

"Сегодня в 04:00 ч. на 47-м км автодороги М-03 произошло столкновение четырех транспортных средств: двух грузовиков, микроавтобуса и легковушки. По предварительным данным, водитель DAF FT95 двигался в сторону столицы, совершил столкновение с Mercedec-Benz 1320, после чего совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение еще с двумя транспортными средствами, а именно Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ ", - говорится в сообщении.