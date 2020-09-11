 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа трассе Киев - Харьков произошло ДТП, в котором погибли пять человек, 20 пострадавших

На трассе Киев - Харьков произошло ДТП, в котором погибли пять человек, 20 пострадавших

На автодороге Киев - Харьков произошло масштабное ДТП, в результате аварии погибли 5 человек и 20 получили травмы

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

"Сегодня в 04:00 ч. на 47-м км автодороги М-03 произошло столкновение четырех транспортных средств: двух грузовиков, микроавтобуса и легковушки. По предварительным данным, водитель DAF FT95 двигался в сторону столицы, совершил столкновение с Mercedec-Benz 1320, после чего совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение еще с двумя транспортными средствами, а именно Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ ", - говорится в сообщении.

Вследствие ДТП пять человек погибли, двадцать получили травмы и были госпитализированы.

Сейчас на месте работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа полиции. Патрульные полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия.

Все обстоятельства ДТП выясняют следователи.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 сентября, 2020 пятница

10 сентября, 2020 четверг

больше новостей

11 сентября, 2020 пятница

10 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать