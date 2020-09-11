 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДТП на трассе Киев - Харьков: число погибших возросло до шести

ДТП на трассе Киев - Харьков: число погибших возросло до шести


фото: dsns.gov.ua
До шести возросло число погибших в ДТП под Киевом, которое произошле ночью 11 сентября и в котором столкнулись 4 транспортных средства
Об этом сообщает " Укринформ ".

В ГСЧС сообщили, что авария произошла в 03 ч. 10 мин. вблизи с. Иванков Бориспольского района. Для деблокирования от ГСЧС привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Сейчас на месте работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа полиции.

Обстоятельства ДТП выясняют следователи.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 сентября, 2020 пятница

больше новостей

11 сентября, 2020 пятница

10 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать