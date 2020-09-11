ДТП на трассе Киев - Харьков: число погибших возросло до шести
11 сентября, 2020, 12:57
До шести возросло число погибших в ДТП под Киевом, которое произошле ночью 11 сентября и в котором столкнулись 4 транспортных средства
Об этом сообщает " Укринформ ".
В ГСЧС сообщили, что авария произошла в 03 ч. 10 мин. вблизи с. Иванков Бориспольского района. Для деблокирования от ГСЧС привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники.
Сейчас на месте работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа полиции.
Обстоятельства ДТП выясняют следователи.
- В Бориспольском районе Киевской области ночью 11 сентября произошло масштабное ДТП , в котором погибли 5 человек.
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